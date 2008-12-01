ЛИНИК сократит потребление газа на 7 млн. кубов

Лисичанский НПЗ (ЗАО «ЛИНИК», Луганская обл.) ввел в эксплуатацию установку короткоцикловой адсорбции (КЦА) стоимостью 8 млн. долл., которая позволит заводу сократить ежегодное потребление природного газа на 6,9 млн. куб. м. Об этом УНИАН сообщили в департаменте общественных коммуникаций ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что экономия газа достигается за счет вырабатываемого новой установкой водорода и его дальнейшего использования в гидроочистке дизельного топлива и вакуумного газойля. Разработчик технологии и поставщик оборудования - немецкая компания Linde, сооружение установки продолжалось более 2 лет.

«Это уже шестая технологическая установка, построенная компанией на заводе с 2000 года. Мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем развивать предприятие, в том числе – его экспортный потенциал. Возможность продвижения на этом пути будет зависеть от экономической эффективности капиталовложений в нефтепереработку. Мы надеемся на поддержку правительством отечественного производителя и введение мер по стимулированию модернизации НПЗ», – отметил президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ЛИЗУНОВ.

Принцип работы адсорбционной установки заключается в поглощении адсорбентом сопутствующих веществ (оксидов углерода, азота, углеводородов) из водородсодержащего газа и выработке потоков чистого водорода. Таким образом, удается снизить объемы потребления природного газа, который используется в технологическом процессе для получения водорода.

Производительность установки КЦА ЗАО «ЛИНИК» – порядка 20 тыс. куб. м водорода в час. Ее основными преимуществами являются высокая эффективность, безопасность, гибкость, эксплуатационная надежность и простота аппаратурного оформления. Очистка газов от примесей методом короткоцикловой адсорбции обеспечивает также вовлечение в технологический процесс всего газа, который ранее сжигался на факельной линии НПЗ.

Также компания отмечает, что общий объем инвестиций ТНК-ВР в Лисичанский НПЗ с 2000 по 2007 годы превысил 350 млн. долл. В этот период были возведены установки для производства высокооктанового топлива, авиационного керосина и битумов. Для повышения качественных параметров нефтепродуктов построена установка изомеризации бензинов, всестороннюю биохимическую очистку сточных вод на предприятии обеспечило введение в эксплуатацию современного комплекса БХО-2. Также компания модернизировала установку получения элементарной серы.

Внедрение новых технологий и обновление основных фондов позволило заводу с 2006 года перейти на двухгодичный межремонтный период (до прихода инвестора предприятие останавливалось на ремонт каждые шесть месяцев). В 2007 году Лисичанский НПЗ первым в Украине приступил к выпуску дизельного топлива с пониженным содержанием серы 50 ppm, которое полностью соответствует нормам Евро-4, и первым получил сертификат сразу по трем международным стандартам: системам управления качества, охраны труда и экологии.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Управляющим центром ТНК-ВР в Украине является ООО «ТНК-ВР Коммерс», на которое также возложены функции по оптовой торговле нефтепродуктами. Переработку нефтяного сырья и производство продукции обеспечивает ЗАО «ЛИНИК». Розничной торговлей нефтепродуктами занимается СП ООО «Кершер".