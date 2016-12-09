В Брюсселе проходят трехсторонние переговоры по газу (фото, видео)

В Брюсселе проходят трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Европейской комиссией и Россией. Об этом сообщает представительство миссии Украины при Европейском Союзе.

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Украинскую сторону на переговорах представляет министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

От Еврокомиссии в переговорах участвует вице-президент ЕК по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, от России - министр энергетики Александр Новак и замглавы правления ПАО "Газпром" Александр Медведев.

В ходе переговоров обсуждают вопросы транзита газа из России по территории Украины в страны ЕС и закупки газа "Нафтогазом" у "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, на трехсторонних газовых переговорах между Украиной, Россией и Европейской комиссией Киев надеется достичь консенсуса относительно зимнего пакета, который был бы аналогичным зимним пакетам 2014 и 2015 годов.

Российские СМИ сообщали, что РФ на трехсторонних переговорах с Украиной и Еврокомиссией в Брюсселе в пятницу будет добиваться отмены штрафа на 6,4 миллиарда долларов "Газпрому" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным трубопроводам в Украине.