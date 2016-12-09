Газовые переговоры между Украиной, РФ и Еврокомиссией закончились безрезультатно

Украина, Россия и Европейская комиссия на трехсторонних переговорах не смогли достичь договоренностей по так называемому "зимнему газовому пакету".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе после трехсторонних газовых переговоров заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Сегодня, к сожалению, договоренностей достичь не удалось. Надеемся, что это можно будет сделать в будущем, но сегодня мы не смогли подписать дополнительное соглашение. Без дополнительного соглашения приобретение российского газа по контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» невозможно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, на трехсторонних газовых переговорах между Украиной, Россией и Европейской комиссией Киев надеется достичь консенсуса относительно зимнего пакета, который был бы аналогичным зимним пакетам 2014 и 2015 годов.

Российские СМИ сообщали, что РФ на трехсторонних переговорах будет добиваться отмены штрафа на 6,4 миллиарда долларов "Газпрому" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа по магистральным трубопроводам в Украине.

Справка УНИАН. Украина впервые применила практику подписания трехсторонних протоколов о поставках газа в 2014 году в связи с отказом выполнять условия контракта по поставке топлива от 2009 года и обжалования условий этого контракта в Арбитражном суде Стокгольма.

Особенностью этого протокола является то, что подписывается он тремя сторонами - Украиной, Россией и Европейской комиссией. В документе оговариваются сроки, объемы поставок газа, а также его цена на весь период действия документа. Исходя из устоявшейся практики, действие протокола ограничивается окончанием отопительного сезона - 31 марта.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

Также, по данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 млрд куб. м газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.