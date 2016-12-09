Глава Минэнерго РФ утверждает, что Украина этой зимой готова купить от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе между Украиной, РФ и Еврокомиссией.

"По итогам можно сказать, украинская сторона выразила готовность купить от 1,5 млрд до 4 млрд кубометров газа в зимний период, чтобы обеспечить надежное снабжение газом украинских потребителей и для обеспечения транзита европейским потребителям", - сказал Новак.

"Мы подтверждаем, что российская сторона готова обеспечить надежность поставки газа как Украине, так и европейским потребителям, в рамках контрактов, которые действуют с 2009 по 2019 год", - добавил он.

При этом Новак отметил, Россия и Украина не имеют разногласий по цене поставок газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня после трехсторонних газовых переговоров глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия не смогли достичь договоренностей относительно так называемого "зимнего газового пакета".

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Справка УНИАН. Украины впервые применила практику подписания трехсторонних протоколов о поставках газа в 2014 году в связи с отказом выполнять условия контракта по поставке топлива от 2009 года и обжалованием условий этого контракта в Арбитражном суде Стокгольма.

Особенностью таких протоколов является то, что подписывается он тремя сторонами - Украиной, Россией и Европейской комиссией. В документе оговариваются сроки, объемы поставок газа, а также его цена на весь период действия документа. Исходя из устоявшейся практики, действие протокола ограничивается окончанием отопительного сезона - 31 марта.

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Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

Также, по данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 млрд куб. м газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.