В Еврокомиссии заявили, что Киев и Москва были близки к соглашению по "зимнему пакету"

Соответствующий комментарий Шевчовича по результатам трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейской комиссией по новому так называемому "зимнему пакету" распространила в пятницу Еврокомиссия, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Как известно, эти переговоры завершились безрезультатно.

"Трехсторонний формат еще раз подтвердил свою пользу. При содействии комиссии был достигнут значительный прогресс по продаже и покупке газа, но еще остается сделать некоторую работу. Сегодня стороны были близки к договоренностям, и сейчас необходимо обсудить формат соглашения. Я убежден, что диалог будет продолжен", - заявил Шевчович.

В сообщении также отмечается, что комиссия готова в случае необходимости и в дальнейшем облегчать обсуждения в трехстороннем формате.

В ЕК уточнили, что переговоры прошли под председательством Шевчовича с участием министров России и Украины по вопросам энергетики Александра Новака и Игоря Насалика, а также представителей "Нафтогаза" и "Газпрома".

"Все стороны приветствовали возможность проконсультироваться сегодня в Брюсселе относительно поставок газа в Украину и поставки газа в Европейский Союз предстоящей зимой. Была высказана полная решимость тесно сотрудничать вместе, чтобы обеспечить поставки газа из России в Украину и транзит газа в ЕС. В связи с этим было решено, что обсуждение будет продолжено на всех уровнях", - говорится в сообщении.

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При этом сегодня после трехсторонних газовых переговоров глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия не смогли достичь договоренностей относительно так называемого "зимнего газового пакета".

Как сообщал УНИАН, Украина впервые применила практику подписания трехсторонних протоколов о поставках газа в 2014 году в связи с отказом выполнять условия контракта на поставку топлива от 2009 года и обжалованием условий настоящего контракта в Арбитражном суде Стокгольма.

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Особенностью таких протоколов является то, что он подписывается тремя сторонами - Украиной, Россией и Европейской комиссией. В документе оговариваются сроки, объемы поставок газа, а также его цена на весь период действия документа. Исходя из установившейся практики, действие протокола ограничивается окончанием отопительного сезона - 31 марта.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

Также, по данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 млрд куб. м газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.