В Украине добыто 71,4 млн. тонн угля

По оперативным данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2008 года увеличили добычу угля на 3,5%, или 2,402 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 71,456 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период сократилась на 4,4%, или на 1,162 тыс. тонн, – до 24,971 млн. тонн, энергетического – увеличилась на 8,3%, или 3,596 млн. тонн, – до 46,484 млн. тонн.

Как сообщили в министерстве, угледобывающие предприятия Минуглепрома в январе-ноябре 2008 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,6%, или 1,438 млн. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля – на 6,7% (595,4 тыс. тонн), энергетического – на 2,7% (843,2 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-ноябре т.г. добыли 41,751 млн. тонн рядового угля, что на 8,4%, или 3,239 млн. тонн, больше, чем за 11 месяцев 2007 года, в том числе коксующегося – 9,48 млн. тонн, энергетического – 32,37 млн. тонн.

Справка УНИАН. Правительство прогнозирует, что угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличат добычу угля на 5,3%, или 4 млн. тонн, – до 79 млн. 437 тыс. тонн.

В 2007 году угледобывающие предприятия Украины снизили добычу угля на 6%, или 4,82 млн. тонн, по сравнению с 2006 годом – до 75,437 млн. тонн.

Добыча коксующегося угля в прошлом году сократилась на 5,8%, или 1,749 млн. тонн, – до 28,396 млн. тонн, энергетического – на 6,1%, или 3,071 млн. тонн, – до 47,041 млн. тонн.