Страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти

На переговорах в Вене страны, которые не являются членами ОПЕК, присоединились к 13 государствам организации в попытке обуздать избыток нефти и низкие цены, которые сложились на мировом рынке, передает Русская служба Би-Би-Си.

Участники встречи, по словам Зангане, договорились сократить добычу на 600 тыс. баррелей в день.

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Две недели назад страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Сейчас страны ОПЕК добывают 33,6 млн баррелей нефти в сутки. Их добыча в результате сделки снизится на 4,5%. Добыча нефти в мире сократится на 1%.

"Мы сумели собрать вместе 25 стран, как с ОПЕК, так и вне ее, чтобы стабилизировать нефтяной рынок и защитить справедливые цены на наш товар", - заявил перед встречей в Вене министр энергетики Венесуэлы Юлоджио дель Пино.