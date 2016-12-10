Страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти
Страны, не входящие в состав Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) договорились сократить в будущем году добычу нефти, сообщил министр нефтяной промышленности Ирана Біжан Зангане.
На переговорах в Вене страны, которые не являются членами ОПЕК, присоединились к 13 государствам организации в попытке обуздать избыток нефти и низкие цены, которые сложились на мировом рынке, передает Русская служба Би-Би-Си.
Участники встречи, по словам Зангане, договорились сократить добычу на 600 тыс. баррелей в день.
Читайте такжеНефть дорожает в надежде на поддержку сокращения добычи
Две недели назад страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Сейчас страны ОПЕК добывают 33,6 млн баррелей нефти в сутки. Их добыча в результате сделки снизится на 4,5%. Добыча нефти в мире сократится на 1%.
"Мы сумели собрать вместе 25 стран, как с ОПЕК, так и вне ее, чтобы стабилизировать нефтяной рынок и защитить справедливые цены на наш товар", - заявил перед встречей в Вене министр энергетики Венесуэлы Юлоджио дель Пино.