В России заявили, что против подписания дополнительного соглашения по газу с Украиной

Россия против заключения дополнительного соглашения по газу с Украиной, так как это не целесообразно. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

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"Позиция российской стороны, компаний, в том, чтобы на текущий день никаких изменений в контракт делать не нужно, не целесообразно. В том числе потому, что стороны находятся в суде, идут слушания. И любые изменения в контракт (могут привести – ред.), возможно, к использованию другой стороной в рамках судебного разбирательства", - сказал он.

Новак также напомнил, что в настоящее время есть все инструменты по поставкам и транспортировке газа на экспорт, чтобы их осуществлять в режиме предоплаты по действующему контракту.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания готова закупать российский газ не только при условии выгодной цены, но еще и подписания дополнительного соглашения к действующему контракту.

В частности, в дополнительном соглашении должны быть урегулированы цены поставок, а предоплата должна происходить только за необходимые Киеву объемы газа. Согласно же договору, заключенному еще в 2009 году, "Нафтогаз" обязан заранее оплачивать весь объем газа в соответствии с контрактом. При этом "Нафтогаз" настаивает на отмене условий "бери или плати". Кроме того, поставки не должны осуществляться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Кроме того Новак сообщил, что сроки проведения следующей трехсторонней встречи будут зависеть от результатов переговоров "Нафтогаза" и "Газпрома".

"На уровне министров и господина Шефчовича (заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович – ред.) есть понимание, что вопросов неурегулированных нет, есть только вопросы между двумя компаниями по непосредственным контрактам", - отметил Новак.

Напомним, накануне прошла трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС, на которой обсуждались поставки российского газа в Украину и его транзит в Евросоюз этой зимой, однако она не завершилась практическими договоренностями. Стороны договорились продолжить контакты.