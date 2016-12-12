Цена нефти Brent впервые за полтора года превысила $57

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zn.ua. Цена на нефть марки Brent впервые с июля 2015 года достигла отметки в $57 за баррель.

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Нефтяной фьючерс на североморскую нефтяную смесь Brent в 1:21 по киевскому времени 12 декабря торговалась на 4,801% дороже - на отметке $ 57,07 за бочку.

Позднее на торгах пошла коррекция вниз - на 6:21 по киевскому времени баррель Brent торговался на отметке $ 56,66. Нефть WTI в 1:21 по киевскому времени росла на 4,577% - до $ 53,97 за баррель, после чего также перешла к снижению и потеряла 2 цента - до $ 53,95.

Как сообщал УНИАН, Украина увеличила импорт нефти в 1,8 раза.