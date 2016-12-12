В украинских хранилищах осталось 13 миллиардов кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 3 декабря по 9 декабря сократились на 2,4%, или на 326 млн куб. м, - до 13,082 млрд куб. м с 13,408 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 9 декабря из хранилищ было отобрано 52,6 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, в сентябре правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 млрд кубометров.

При этом, по оценкам НАК «Нафтогаз Украины», запас газа в 14,5 млрд кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

16 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор.