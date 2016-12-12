Порошенко назвал ошибочным решение Еврокомиссии по допуску "Газпрома" к газопроводу OPAL

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что решение Европейской комиссии по газопроводу OPAL является ошибочным, так как открывает возможности российскому «Газпрому» для реализации второй очереди газопровода «Северный поток-2».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, которая находится в Украине с рабочим визитом.

«Мы договорились об эффективной координации наших действий и в вопросах энергетической безопасности. Вы знаете, что на сегодняшний день для нас чрезвычайно важна поддержка позиции Украины относительно ошибочности решения Европейской комиссии, которое позволит «Газпрому» увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL и может открыть дорогу для реализации второй очереди газопровода «Северный поток-2», - сказал Порошенко.

По его словам, этот проект не имеет никакого экономического основания, а только политическую составляющую с целью «продолжить гибридную войну, экспансию, эмбарго на торговые отношения для того, чтобы нанести экономический ущерб Украине и другим странам, которые входят в ЕС».

Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» распространил сообщение о том, что решение Европейской комиссии о предоставлении российскому газовому монополисту «Газпрому» доступа к 30% мощностей газопровода OPAL, что позволяет объединить возможности "Северного потока" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу, в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.