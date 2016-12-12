В Днепре тарифы на тепло для населения удалось снизить вдвое - Филатов

Как сообщает пресс-служба горсовета, об этом глава города Борис Филатов рассказал 12 декабря во время совместной пресс-конференции с директором КП «Теплоэнерго» Андреем Клименко.

В ноябре этого года средняя стоимость отопления для Днепрян составляет 16 грн 86 коп. за 1 кв. м, тогда как действующий тариф Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее – НКРЭКУ), – 34,39 грн за кв. м. «Решение проблемы уплаты драконовских тарифов является основным приоритетом для городской власти. Благодаря системной работе мы достигли конкретного результата. Как бы оптимистично и нереалистично это ни звучало, благодаря комплексной работе мэрии, наших коммунальщиков и тепловиков, в 2016 году жители Днепра заплатят за тепло ориентировочно на 50% меньше», – сказал Борис Филатов.

Городской голова отметил, что такой результат должен стать примером для других территориальных громад.

Как известно, услуги теплоснабжения Днепрянам предоставляют 4 коммунальных предприятия. Большинство горожан – 79% – обслуживает КП «Теплоэнерго». Его тариф установлен на уровне 16 грн 67 коп., тогда как тариф НКРЭКУ составляет 37 грн 84 коп. В КП «Днепропетровские городские тепловые сети», «Комэнергосервис» и «Теплотранс» стоимость тепла за прошлый месяц колеблется от 8 грн 32 коп. до 26 грн 63 коп. Цены НКРЭКУ – от 20,84 грн до 43 грн. По словам директора КП «Теплоэнерго» Андрея Клименко, разницу в тарифах компенсируют за счет города. Если у Днепрян есть претензии к суммам в полученных платежках за октябрь-ноябрь, они могут настаивать на пересчете.

Также Днепро удерживает тариф на самом низком уровне по сравнению с другими городами области: эта сумма в среднем составила 16 грн 86 коп. за 1 кв. м. Зато в Кривом Роге за аналогичную услугу люди заплатят ли не втрое больше – почти 41 грн.

Цифра в платежках Днепрян является самой низкой и на общегосударственном уровне. Например, для харьковчан тепловая энергия в среднем стоит 33 грн. Практически столько же платят и жители столицы – 32,97 грн. Для одесситов цена составляет около 32,36 грн. При этом средняя стоимость тепла во Львове – 30,03 грн, а в Запорожье – 26,33 грн.

Кроме того, уже в 2017 году мэрия планирует обратиться к НКРЭКУ со всеми выкладками и показателями по снижению тарифа. «В 2017 году мы обратимся к НКРЭКУ относительно снижения тарифа и, учитывая достигнутые результаты, наглядно продемонстрируем, каким образом он должен рассчитываться, исходя из наших показателей. Есть большие вопросы относительно того, как высчитывается тариф по стране. Там указаны старые стандарты, и, если используются новые приборы учета и новые технологии, как мы показали на практике, то тариф НКРЭКУ окажется завышенным», – пояснил Борис Филатов.

Мэр подчеркнул, что в Днепре комплексно подошли к решению проблемы уменьшения расходов на отопление.

Так, приборы учета установлены в 95% домов жителей. В процентном соотношении по этому показателю Днепро делит первое место со Львовом. В следующем году устройствами оборудуют уже 100% домов. Кроме того, за счет городского бюджета было осуществлено комплексное обновление более 12 км тепловых сетей. Восстановлена изоляция практически на 35 км трубопроводов теплосетей. В 25 котельных проведены капитальные ремонты. Почти 2,5 тыс. единиц электрооборудования получили системное обновление. В городе установлены более 1,2 тыс. счетчиков тепловой энергии и 120 новых частотных преобразователей.

Филатов подчеркнул: в 2017 году такие работы продолжатся, а энергосберегающим технологиям в целом будут уделять еще больше внимания, ремонтируя инфраструктурные объекты.