«Лукор» 17 декабря проведет собрание акционеров

На ЗАО «Лукор» (Калуш) 17 декабря т.г. в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров.

Об этом УНИАН сообщили в правлении компании.

Согласно сообщению, собрание состоится в помещении управления ЗАО «Лукор» по адресу: г. Калуш, ул. Промышленная, 4.

На повестку дня вынесены такие вопросы: отчет об итогах производственно-финансовой деятельности ЗАО «Лукор» в 2006 и 2007 гг.; выводы ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Лукор» в 2006 и 2007 гг.; утверждение годовой финансовой отчетности за 2006 и 2007 гг.; распределение чистой прибыли ЗАО «Лукор» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 и 2007 гг.; выборы членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии; уменьшение уставного фонда ЗАО «Лукор»; выпуск акций ЗАО «Лукор» в связи с уменьшением уставного фонда общества; внесение изменений и дополнений в устав ЗАО «Лукор»; определение уполномоченного лица уполномоченного органа ЗАО «Лукор» относительно осуществления действий, связанных с выпуском акций.

Согласно требованиям ч. 3 ст. 155 Гражданского кодекса Украины, уставный фонд уменьшается до размера стоимости чистых активов общества по состоянию на 31.12.2006 г. путем уменьшения номинальной стоимости акций. Размер уменьшения уставного фонда – 281 972 280,00 грн. Новая номинальная стоимость акций – на 787,03 грн. Срок предоставления возражений кредиторов – от даты опубликования сообщения в средствах массовой информации до 17 декабря 2008 года.

Регистрация акционеров и их уполномоченных представителей будет проводиться с 10.00 до 10.50 в день и по месту проведения собрания.