Министр энергетики РФ: Еврокомиссия обещала, что Киев не арестует транзитный газ по штрафу АМКУ

Российская сторона получила устные гарантии Еврокомиссии, что Киев не будет распространять взыскание по антимонопольному штрафу на российский газ, транспортируемый потребителям Евросоюза, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

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"В рамках трехсторонних переговоров на этот момент нас господин Шефчович (вице-президент ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович - ред.) заверил, что он разговаривал с председателем правительства Украины, тот подтвердил, что никаких действий по реализации решения хозяйственного суда Киева относительно транспортируемого газа Киев не будет предпринимать… Это, скажем так, по сути дела устные гарантии со стороны Еврокомиссии. Тем не менее, юридически этот вопрос не урегулирован, его нужно урегулировать юридически", - сказал Новак в интервью телеканалу НТВ, передает Прайм.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины к российскому газовому монополисту "Газпрому", предъявленный за нарушение украинского конкурентного законодательства, и обязал "Газпром" выплатить в общей сложности 171 миллиард гривень штрафа и пени по иску.

В январе текущего года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту "Газпрому" штраф на около 86 миллиардов гривень (порядка 3,4 миллиарда долларов) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.

Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

В Брюсселе 9 декабря состоялась трехсторонняя встреча по газу между Украиной, РФ и Еврокомиссией, которая закончилась безрезультатно.