Цены на нефть упали ниже 50 долл./барр.

Цена нефти упала ниже 50 долл. за баррель на фоне решения ОПЕК не сокращать добычу, сообщает Прайм-ТАСС.

В день наступления в Северном полушарии календарной зимы цены на нефть упали в среднем на 10% и обновили свой минимум с февраля 2005 года.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude 47,97 (-5,52) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,28 (-5,15) долл./барр.

Заседание картеля состоялось в минувшие выходные, и вопрос о снижении добычи был отложен до следующего заседания 17-ого декабря.

На заявлениях ОПЕК цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на январь снизилась на два доллара. В сообщении ОПЕК говорится, что спрос на топливо в мире будет значительно ниже, чем ожидалось месяц назад, но картелю необходимо время, чтобы оценить ситуацию на рынке. В последние месяцы ОПЕК уже снизил квоты на 2 млн. барр. в сутки.

Решение картеля отложить снижение добычи до заседания 17 декабря считает правильным начальник аналитического управления ИК БАРРЕЛЬ Сергей Юров: "Сейчас понижай - не понижай, но цена будет в районе 40 долл. Сейчас технические факторы влияют. Нефть находится в очень сильно падающем тренде и фактически пробивает себе поддержки. Сейчас устремилась на единственную поддержку самую мощную с 98 года, десятилетний тренд - он как раз проходит в районе 40-43 долл. Поэтому то, что они придут это не страшно, главное чтоб ниже не упала".

Участники нефтяного рынка всё так же остро реагируют на решения ОПЕК, особенно на пессимистичные прогнозы картеля – сообщил Business FM аналитик Инвестиционой Группы "Еврофинансы" Евгений Берсеньев: "Скорее всего, реакция идёт на пессимистичный комментарий главы ОПЕК. Скорее всего, ОПЕК останется таким лидирующим таргетом для нефтяных трейдеров. ОПЕК сейчас пытается привлечь в свою организацию другие страны, чтобы снижение добычи более серьёзно давало реакцию на нефтяных торгах и более адекватно отражало нефтяные цены".

ОПЕК уже подтвердила, что снизит объемы добычи нефти в этом месяце. Объёмы сокращения не называются. По оценкам экспертов, если цена барреля упадёт до 40 долларов, то стоит ожидать снижения добычи на миллион-полтора баррелей уже на следующем заседании. Неожиданно для рынка о желании видеть черное золото на уровне 75 долларов за баррель заявила Саудовская Аравия. Что свидетельствует о проблемах с наполнением бюджетов у одного из крупнейших в мире производителей нефти.

Уровень в 40 долларов серьёзно ударит по российским экспортёрам - им фактически придётся работать "в ноль". Учитывая, что в бюджете на 2009 год заложена цена в 95 долларов за баррель, страна может недополучить около 70-ти миллиардов долларов. Но главное, чтобы нефть не упала ниже отметки 40 долларов - считают эксперты.