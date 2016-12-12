"Газпром" продолжает нарушать условия транзитного контракта – "Укртрансгаз"

Российский газовый монополист компания «Газпром» продолжает нарушать условия контракта по обеспечению давления газа в украинской газотранспортной системе, говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

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«В ноябре из 30 дней контрактное давление на газоизмерительной станции (ГИС) Писаревка выдерживались только 12 дней, а на ГИС Суджа стабильно было ниже контрактных условий», - сообщает пресс-служба.

Кроме этого, в первую декаду декабря текущего года давление на ГИС Суджа традиционно не выдерживается, тогда как на ГИС Писаревка соответствует контрактным условиям.

Отмечается, что компания намерена еженедельно, по вторникам, публиковать информацию о давлении на входе в ГТС Украины с целью информирования европейских партнеров и общественности.

В компании подчеркивают полное выполнение Украиной транзитных заявок по транспортировке природного газа для европейских потребителей.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» ранее заявлял о систематических нарушениях «Газпромом» условий транзитного контракта по обеспечению минимально допустимого давления газа на входе в украинскую ГТС.

В «Нафтогаз» предположили, что «Газпром» не в состоянии стабильно поддерживать давление в системе на необходимом уровне из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

В компании отметили, что с 2011 года российская сторона прекратила публикацию данных по количеству аварийных ситуаций на традиционных газопроводах, и в то же время уделяет много внимания строительству новых газопроводов. Анализ ситуации усложняется отсутствием объяснений российской стороны по поводу несоблюдения требований контракта.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-ноябрь 2016 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 73,5 млрд куб. м

Транзит за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.