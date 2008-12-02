”Укртатнафта” снизила оптовые цены

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) снизило оптовые цены на топливо в зависимости от наименования на 1,8-23%

Как сообщает официальный сайт компании, цена одной тонны бензина А-76 при отгрузке автотранспортом, по сравнению с последним изменением цены 14 ноября, с 1 декабря составила 4000 грн./т против ранее заявленных 5200 грн./т, при отгрузке железнодорожным транспортом составила 3900 грн/т, против бывшей цены в 5100 грн/т. Процент понижения цены по бензину А-76 составил 23%.

Бензин А-92 с 1 декабря при отгрузке автотранспортом стоит 4800 грн./т против 5700 грн/т, а при отгрузке железнодорожным транспортом – 4700 грн./т против 5600 грн./т. Процент понижения цены – 15%.

Бензин А-95 с 1 декабря при отгрузке автотранспортом стоит 4900 грн./т против 5950 грн./т, а при отгрузке железнодорожным транспортом – 4800 грн./т против 5850 грн./т. Процент понижения цены по бензину А-95 составил 17%.

Стоимость тонны летнего дизельного топлива при отгрузке автотранспортом на сегодня составляет 5100 грн./т против 5400 грн./т, а при отгрузке железнодорожным транспортом 5000 грн./т против 5300 грн./т. Процент понижения цены по летнему ДТ составил 5,5-5,6%.

Тонна зимнего ДТ с 1 декабря при отгрузке автотранспортом составляет 5380 грн./т против 5450 грн./т, а при отгрузке железнодорожным транспортом 5250 грн./т против 5350 гн./т. Процент понижения цены по зимнему ДТ составил 1,8%.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2007 году «Укртатнафта» сократила переработку нефти на 11%, по сравнению с 2006 годом, до 5 млн. 632,8 тыс. тонн. В 2007 году «Укртатнафта» сократила производство бензина на 11,4%, по сравнению с 2006 годом, до 1182,9 тыс. тонн, дизельного топлива - сократила на 9,7% - до 1659,1 тыс. тонн, мазута - сократила на 16,9% - до 1405,5 тыс. тонн.