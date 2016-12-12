Очередные правовые шаги: Польша планирует снова протестовать против допуска "Газпрома" к газопроводу OPAL

Как сообщает Радио Польша, польская нефтегазовая компания PGNiG заявляет об очередных протестах против увеличения объема транспортировки российского газа по трубопроводу OPAL.

Заместитель главы польской компании Мацей Возняк сказал, что Польша планирует «очередные правовые шаги» в этом деле.

На прошлой неделе компания PGNiG выдвинула Европейской комиссии 14 претензий в связи с разрешением, выданным «Газпрома», на увеличение до 2033 года пропускной способности газопровода OPAL с 50 до 80%. Кроме этого, PGNiG подала в Европейский суд иск против Еврокомиссии, который должен быть рассмотрен в срочном порядке.

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Решение Еврокомиссии приведет к тому, что на первом этапе поставки голубого топлива из России по газопроводу Nord Stream вырастут на 17 млрд кубометров газа в год. Заместитель главы PGNiG предупреждает, что растущее доминирование «Газпрома» угрожает восточному региону в Европе.

«Этот трубопровод должен транспортировать газ из Nord Stream далее до Центральной Европы. Однако после обнародования некоторых планов он должен поставлять газ не только в Западную Европу, но и, прежде всего, в Восточную. Фактически это означает, что российский газ вместо того, чтобы поступать с востока до Центральной Европы, будет идти с запада на восток, то есть Германия станет определенным дистрибьюторским центром распределения российского газа», - отметил Возняк.

В настоящее время трубопровод OPAL протяженностью 470 км, проходит по северной Германии до границы с Чехией. Он соединяет Nord Stream с газотранспортной системой южного соседа Польши.

Ранее наибольшая польская энергетическая компания PGNiG оспорила в суде решение Еврокомиссии, которая одобрила вывод 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом дав возможность «Газпрому» увеличить прокачку газа в Европу.

Впоследствии НАК «Нафтогаз Украины» распространил сообщение о том, что решение Европейской комиссии о предоставлении российскому газовому монополисту «Газпрому» доступа к 30% мощностей газопровода OPAL, что позволяет объединить возможности "Северного потока" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу, в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Сегодня президент Петр Порошенко назвал ошибочным решение Еврокомиссии о допуске "Газпрома" к газопроводу OPAL. По его словам, этот проект не имеет никакого экономического основания, а только политическую составляющую с целью «продолжить гибридную войну, экспансию, эмбарго на торговые отношения для того, чтобы нанести экономический ущерб Украине и другим странам, которые входят в ЕС».