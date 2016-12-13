Цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть во вторник незначительно снижаются после достижения днем ранее максимальных отметок с июля 2015 года на фоне достижения входящими и не входящими в ОПЕК странами соглашения о сокращении добычи "черного золота", сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:27 стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,11% - до 55,63 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на марку WTI опускалась на 0,32% - до 52,66 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. В субботу, 10 декабря, 11 не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

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На этом фоне в понедельник стоимость нефти активно росла. В частности, цена нефти марки Brent впервые с 21 июля 2015 года превысила отметку в 57 долларов за баррель, а нефти марки WTI впервые с 6 июля 2015 года поднялась выше 54 долларов. После такого ралли инвесторы во вторник решили зафиксировать полученную прибыль.

Аналитики BMI Research, мнение которых приводит издание The Wall Street Journal, считают, что соглашение входящих и не входящих в ОПЕК стран может привести к росту нефтяных цен до 60-70 долларов за баррель. Однако они предупреждают, что динамика будет зависеть от того, насколько добросовестно участники соглашения будут выполнять все его условия.

"Мы отмечаем, что чем выше стоимость нефтяного барреля, тем сильнее соблазн нарушить установленные квоты (на добычу нефти - ред.)", - цитирует газета экспертов BMI Research.