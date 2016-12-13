Запорожская АЭС подключила к сети четвертый энергоблок после проведения текущего ремонта, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"12 декабря 2016 года в 21:25 энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения текущего ремонта", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, на сегодня в работе на Запорожской АЭС находятся все 6 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5 300 МВт.

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Радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и на 13 декабря составляет 8-12 мкР/час. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленных допустимых значений.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС 10 декабря отключила от энергосети страны блок №4 для проведения текущего ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.