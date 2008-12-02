В Белоруссии снижаются цены на бензин

Концерн "Белнефтехим" с 1 декабря снизил розничные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке на 10%, сообщает БЕЛТА.

С 1 декабря цены на нефтепродукты, реализуемые через АЗС организациями "Белнефтехима", составляют: бензин А-76 (Н-80) 1760 белорусских рублей (22,9 рублей) за 1 л (минус 190 белорусских рублей), бензин АИ-92 – 2220 белорусских рублей (28,9 рублей) (минус 250 белорусских рублей), бензин АИ-95 - 2530 белорусских рублей (32,9 рублей) (минус 280 белорусских рублей), дизтопливо - 2020 белорусских рублей (26,3 рублей) (минус 220 белорусских рублей) и биодизельное топливо - 1760 белорусских рублей (22,9 рублей).

В соответствии с приказом концерна с 1 декабря на 10% снизились также оптовые цены на нефтепродукты. "Снижение цен вызвано уменьшением стоимости нефти на мировом рынке", - пояснили в "Белнефтехиме".

Напомним, что в последний раз цены на нефтепродукты на внутреннем рынке республики изменялись в июле 2008 года. С 23 июля они были увеличены на 5%. Перед этим произошло еще два повышения: с 10 июня розничные цены на бензин были увеличены в среднем на 5%, на дизтопливо - на 14,8%; с 6 июля они возросли на 5% и 9,8% соответственно. Это было обусловлено ростом цен на нефть.