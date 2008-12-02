Собрание акционеров «Укрнафты» не состоялось

Собрание акционеров ОАО «Укрнафта», назначенное на сегодня, не состоялось из-за отсутствия реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Укрнафта».

В сообщении отмечается, что в связи с отсутствием реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Укрнафта» и, соответственно, невозможностью осуществить регистрацию акционеров, которые прибыли для участия в собрании, общее собрания акционеров не состоялось.

Как сообщал УНИАН, в повестку дня собрания акционеров, назначенного на 2 декабря, были включены 15 вопросов.

Напомним, что с начала года не состоялось четыре назначенных собрания акционеров ОАО «Укрнафта».

Собрание акционеров, назначенное на 23 января, не состоялось из-за отсутствия кворума. Собрания, назначенные на 16 апреля, 24 июня и 9 сентября - из-за отсутствия реестра в связи с судебным запретом относительно регистратора общества ОАО «Финансовая компания «Укрнефтегаз».

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».