“Киевводоканалу” могут ограничить энергоснабжение

АК «Киевэнерго” 4 декабря намерено ограничить энергоснабжение ОАО “Киевводоканал” в случае непогашения этой компанией задолженности за потребленную электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления “Киевэнерго” Эдуард СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, на сегодняшний день долг водоканала за потребленную электроэнергию превысил 392 млн. грн. При этом в текущем году компания задолжала более 120 млн. грн.

“Компания своевременно уведомила и Киевскую городскую госадминистрацию, и предприятие-должника о том, что в случае не проведения расчетов до 4-го числа будет вынуждена ограничить энергоснабжение “Киевводоканала” до экологической брони”, - сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что данный шаг будет вынужденным и обусловлен требованиями действующего законодательства.

В то же время Э.СОКОЛОВСКИЙ выразил надежду, что “Киевводоканал” до указанной даты изыщет финансовые возможности для погашения долга.

При этом он указал на опыт компании “Киевэнерго”, которая для расчета за потребленный газ вынуждена была привлекать кредиты в коммерческих банках.

Также, председатель правления «Киевэнерго» сообщил, что на сегодняшний день жилищные организации Киева задолжали компании за электроэнергию около 200 млн. грн. В случае непогашения задолженности компания также начнет ограничение их от электроснабжения с 12 декабря, отметил Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

Убыток "Киевэнерго" по итогам 9 месяцев 2008 года составил 278 млн. грн., при этом за такой же период прошлого года этот показатель был 25 млн. грн.

По итогам 9 месяцев 2008 года чистый доход (выручка) от реализации продукции "Киевэнерго" составил 4 млрд. 73 млн. грн.