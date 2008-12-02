Глава ТНК-BP подал в отставку

Глава ТНК-ВР Роберт Дадли подал заявление об отставке, сообщает РИА Новости.

Через 10 дней должен быть решен вопрос о назначении нового управляющего. Эксперты считают, что им станет экс-глава «Норникеля» Денис Морозов и он сумеет уберечь компанию от новых корпоративных конфликтов.

Отставка Дадли с 1 декабря – часть соглашения, заключенного акционерами компании. По их мнению, он проводил политику компании, защищая лишь интересы британской стороны. В частности, альянс AAR, объединяющий российских акционеров, предпочитал направлять инвестиции за пределы России, в то время как Роберт Дадли этого делать не позволял, сосредоточивая финансовые потоки на территории нашей страны. Для ВР жизненно важны российские запасы углеводородов, которые британская компания могла бы занести на свой баланс через совместное предприятие.

Кандидатура нового главы компании обсуждается, пока временно исполняющим обязанности назначен Тим Саммерс – управляющий директор по технологиям.

Отметим, ТНК-ВР обеспечивает 25% всей добычи British Petroleum.

В начале сентября капитализация ТНК-ВР, по данным RTS Board, составляла 25,94 млрд долл., сейчас она снизилась почти втрое – до 8,8 млрд. долл.