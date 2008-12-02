Рекорд по транзиту газа через Украину в Европу

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-ноябре увеличила транзит природного газа в страны Европы на 7,6%, или на 7,6 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 107,5 млрд. куб. м, что является наивысшим показателем за всю историю существования газотранспортной системы Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК “Укртрансгаз”.

В сообщении отмечается, что увеличение объемов транзита обусловлено ростом экспортных поставок ОАО “Газпром” в страны Европы для обеспечения возрастающего потребления природного газа европейскими странами.

Также в сообщении отмечено, что такие показатели объемов транзита в очередной раз подтверждают, что ДК “Укртрансгаз” поддерживает газотранспортную систему Украины в надлежащем техническом состоянии и является надежным партнером ОАО “Газпром” по транспортировке природного газа в страны Европы. Кроме того, украинский маршрут транспортировки газа является наиболее экономичным и имеет существенные резервы для их наращивания.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Уккраина протранспортировала в страны Европы 112,1 млрд. куб. м. природного газа, что на 1,7 млрд. куб. м, или на 1,5% меньше, чем в 2006 году. Основной причиной снижения объемов транзита газа в 2007 году стала переориентация ОАО “Газпром” поставок газа на Юг Российской Федерации через введенный в эксплуатацию газопровод “Октябрьская-Сохрановка” в обход территории Украины.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. По состоянию на 01.01.2008 года газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м., в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.