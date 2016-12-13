Глава НКРЭКУ рассказал об условиях введения RAB-регулирования

Об этом сегодня в Hilton Kyiv говорили эксперты во время заседания круглого стола на тему "Поставки электроэнергии потребителям: как достичь баланса цены и качества".

"Остаточный срок жизни сетей составляет 10-11 лет… Отрасль, если не изменить подходы, через 10 лет окажется на грани", - заявил на мероприятии Дмитрий Вовк, глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ).

По его словам, именно по прошествии указанного периода электросети придут в настолько тяжелое состояние, что физически не будет возможности их модернизировать, а политически не будет возможности повышать тарифы для выхода из создавшейся ситуации.

Свое согласие с таким мнением выразил и президент Ассоциации операторов распределительных сетей Украины Виталий Григоровский. "Мы действительно можем столкнуться с коллапсом. Потому что если "упадут" низковольтные сети, произойдет техногенная катастрофа", - сказал он.

Выход из ситуации собравшиеся на круглом столе эксперты видят в ведении стимулирующего регулирования отрасли. "RAB-регулирование является единственный способом регулирования и организации этого бизнеса", - отметил Сергей Чех, советник министра энергетики и угольной промышленности Украины, директор департамента НАЭК "Энергоатом".

Об иностранном опыте применения стимулирующего тарифа говорил на встрече и Карлос Паскуаль, старший вице-президент IHS Energy, приводя в пример систему, работающую в Великобритании с 1994 года.

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Глава НКРЭ согласился с тем, что подобные проекции на украинские реалии позволят не только улучшить работу отрасли, но и сохранить отечественную отрасль распределения электроэнергии. По его мнению, вопрос состоит не в необходимости введения RAB-тарифа, а в деталях данного процесса. Речь, в том числе, идет о таких моментах, как дифференциация ставок в зависимости от "возраста" капитала.

Глава регулятора подчеркнул, что в полномочия комиссии не входит оценка успешности всей приватизации облэнерго, проходившей в течение последних десятилетий. Поэтому возглавляемое им ведомство предлагает компромисс в виде унифицированного подхода ко всем игрокам с условием введения утилизационного коэффициента и обязательства для распределительных компаний реинвестировать не менее 50% прибыли в модернизацию сетей.

"Ожидать повышения качества (поставок электроэнергии) без инвестирования невозможно", - подчеркнул Дмитрий Вовк.

Как и многие присутствовавшие на круглом столе эксперты, он согласился с отсутствием прямой взаимосвязи между введением RAB-регулирования и ростом тарифов на электроэнергию для потребителей. Однако сохранение существующей системы, уверены специалисты, также будет способствовать повышению затрат домохозяйств.

"Общество перегружено повышением тарифов. Но Cost Plus (та система тарифообразования, которая действует в электроэнергетике в настоящее время – прим. ред.) – это дорога к бесконечному повышению тарифов", - заявил на мероприятии президент Энергетической Ассоциации Украины Василий Котко.

Как известно, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение снизить тариф на отпуск электроэнергии для Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на 2017 год.