Гройсман: украинцы должны как минимум втрое снизить потребление газа

Украина планирует в 2017 году увеличить объем собственной добычи газа на 500 млн кубометров и уже к 2020 году удовлетворить свои потребности в топливе, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

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«В этом году мы увеличили собственную добычу на 50 млн кубометров. В следующем году увеличим на 500 млн кубометров», - написал Гройсман. - До 2020 года, думаю, мы сможем приблизительно все наши потребности закрывать собственным газом».

При этом Гройсман напомнил, что, наряду с ростом добычи топлива, правительство будет всецело поддерживать программы энергоэффективности, позволяющие рационально использовать ресурсы.

По мнению главы правительства, граждане Украины должны как минимум втрое снизить потребление газа в жилых домах. Использование технологий строительства энергоэффективных домов будет способствовать достижению заявленной цели, уверен премьер.

Гройсман также обратил внимание, что в 2017 году правительство закладывает на сферу энергоэффективности порядка 800 млн грн государственных расходов.

Как сообщал УНИАН, по расчетам правительства, Украина способна к 2020 году нарастить собственную добычу газа на 7 млрд кубометров - до 27 млрд кубометров, что является достаточным для обеспечения потребностей страны.

Крупнейшая газодобывающая компания в Украине «Укргазвыдобування» в ближайшие 4 года намерена вложить порядка 110 млрд грн в мероприятия по увеличению добычи природного газа.