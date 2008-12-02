«Днепроэнерго» получила прибыль

Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» по итогам января-октября получила чистую прибыль 33,886 млн. грн., тогда как ожидался убыток в размере 219,428 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в январе-октябре компания отпустила в Объединенную энергосистему 13 млрд. 921,2 млн. кВт/ч электроэнергии, что составляет 97,6% от прогнозной выработки в 2008 году (14 млрд. 257 млн. грн.).

Средняя заработная плата в компании за 10 месяцев выросла на 37% и составила 3 044 грн. “Этот рост обусловлен планомерным повышением окладов, тарифных ставок в соответствии с отраслевым соглашением на 2008-2010 годы, коллективным договором на 2008 г. и установлением расчетной величины заработной платы в размере 125% прожиточного минимума”, - отмечает пресс-служба компании.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8185 МВт (29,2% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 до 800 МВт.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 98,1 млн. грн.

В 2007 году ОАО "Днепроэнерго" увеличило прибыль более чем в 12 раз или на 111 млн. 843 тыс. грн., по сравнению с 2006 годом, - до 121 млн. 938 тыс. грн.