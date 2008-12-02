Генкомпании НАК «ЭКУ» увеличили производство электроэнергии

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-ноябре увеличили производство электроэнергии на 3,2% или на 2 млрд. кВт/ч - до 65,9 млрд. кВт/ч (37,7% от общей выработки ОЭС Украины), по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В том числе тепловые электростанции энергогенерирующих компаний за 11 месяцев т.г. произвели 49,3 млрд. кВт/ч электроэнергии (28,2% общегосударственного производства), что на 1,6 млрд. кВт/ч (3,4%) больше, чем за этот же период 2007 года (47,7 млрд. кВт/ч). При этом коэффициент использования установленной мощности энергоблоков ТЭС за 11 месяцев 2008 года увеличился на 0,7% (26,5% против 25,8% за этот же период 2007 года).

Теплоэлектроцентрали за 11 месяцев т.г. произвели 6,5 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 10,9% меньше прошлогоднего показателя (7,3 млрд. кВт/ч).

Гидроэлектростанции за 11 месяцев т.г. произвели 10,1 млрд. кВт/ч, что на 1,2 млрд. кВт/ч или на 13,6% больше прошлогодней выработки электроэнергии.

На протяжении 11 месяцев 2008 года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 16,7 млн. Гкал тепловой энергии, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года. В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО “Днепроэнерго” (50% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77%), “Западэнерго” (70,1%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%), "Киевэнерго" (50%+1) ГАК “Укргидроэнерго” (100%), ОАО “Днепродзержинская ТЭЦ” (100%), “Николаевская ТЭЦ” (100%), “Херсонская ТЭЦ” (100%), “Одесская ТЭЦ” (100%) и “Харьковская ТЭЦ-5” (100%).

Уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины" составляет 9,83 млрд. грн. Государству принадлежит 100% акций «Энергетической компании Украины».