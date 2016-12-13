Суд отклонил апелляционную жалобу ГФС о взыскании с "Энергоатома" 4,2 миллиарда

Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины (ГФС) о взыскании с НАЭК «Энергоатом» части дохода, которая изымается в бюджет, в сумме 4,2 млрд грн.

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Как сообщает пресс-служба «Энергоатома», апелляционный административный суд оставил без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 20 сентября 2016 года по делу об административном иске ГФС к «Энергоатому». Соответствующее решение коллегия судей приняла 13 декабря.

«Таким образом, Киевский апелляционный суд подтвердил безосновательность претензий ГФС к «Энергоатому», ведь в постановлении Окружного суда от 20 сентября уже было четко указано, что ГФС не в состоянии доказать факт наличия у «Энергоатома» такой задолженности. В ходе судебного заседания представители «Энергоатома» подчеркнули, что истец своими действиями фактически пытается ввести суд в заблуждение, ведь у «Энергоатома» не существует упомянутой задолженности», - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что нынешнее решение суда апелляционной инстанции является уже вторым в этом деле, и второй раз - в пользу «Энерговатома», так как сейчас идет повторное (второе) рассмотрение дела.

«Уже неоднократно судами по этому делу было установлено отсутствие у налогового органа полномочий на обращение с таким иском», - отметили в компании.

В компании напоминают, что 28 января 2016 года коллегия судей Киевского апелляционного административного суда полностью удовлетворила апелляционную жалобу «Энергоатома» на решение Окружного административного суда Киева по делу о признании незаконным и не имеющим силы постановления Кабинета министров Украины от 24.12.2014 «О внесении изменений в Порядок отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями».

«После вступления в силу данного постановления «Энергоатом» обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его незаконным и не имеющим силы. Именно из-за вынужденного выполнения требований обжалуемого постановления у «Энергоатома» возникли обязательства по уплате части чистой прибыли (4,2 млрд грн) за 2014 год, в котором компания получила убыток - 6,5 млрд грн. Эта сумма была начислена вопреки требованиям действующей редакции Бюджетного кодекса Украины и Закону Украины «Об управлении объектами государственной собственности». Данное постановление также не соответствует Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» в части введения нового порядка исчисления чистой прибыли только для отдельной группы хозяйствующих субъектов. Более того, указанное постановление принималось со значительными нарушениями регламента Кабинета министров Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом 2015 года ГФС обратилась в суд с иском о взыскании с «Энергоатома» 4,2 млрд грн на основании постановления Кабмина №710.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.