Путин пожаловался Меркель, что Украина уклоняется от закупки российского газа
Президент РФ Владимир Путин пожаловался федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель на то, что Украина "уклоняется" от закупки российского газа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшегося вчера вечером, 13 декабря, телефонного разговора Меркель и Путина.
"Лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Владимир Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договорённостей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне, что создаёт угрозу транзиту в Европу", - говорится в сообщении.
Также, согласно сообщению, в контексте проблемы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины отмечена необходимость активизации усилий по всеобъемлющему выполнению Минских договорённостей от 12 февраля 2015 года.
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Путин заявил, что в нынешней обстановке требуется, прежде всего, "прекращение киевскими силовиками провокационных обстрелов населённых пунктов Донбасса, снятие социально-экономической блокады региона и налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".
В ходе обсуждения ситуации в Сирии Путин информировал о действиях России по борьбе с международным терроризмом и о масштабной гуманитарной помощи, направляемой в освобождённые от боевиков районы страны, говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинцы должны как минимум втрое снизить потребление газа.