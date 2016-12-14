Путин пожаловался Меркель, что Украина уклоняется от закупки российского газа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшегося вчера вечером, 13 декабря, телефонного разговора Меркель и Путина.

"Лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Владимир Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договорённостей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне, что создаёт угрозу транзиту в Европу", - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению, в контексте проблемы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины отмечена необходимость активизации усилий по всеобъемлющему выполнению Минских договорённостей от 12 февраля 2015 года.

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Путин заявил, что в нынешней обстановке требуется, прежде всего, "прекращение киевскими силовиками провокационных обстрелов населённых пунктов Донбасса, снятие социально-экономической блокады региона и налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

В ходе обсуждения ситуации в Сирии Путин информировал о действиях России по борьбе с международным терроризмом и о масштабной гуманитарной помощи, направляемой в освобождённые от боевиков районы страны, говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинцы должны как минимум втрое снизить потребление газа.