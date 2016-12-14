Глава "Нафтогаза" оценил стоимость украинской ГТС в $30 миллиардов

Глава Национального энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев оценил стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС) в 30 млрд долл. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

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«Мы оцениваем ее (ГТС - УНИАН) в цифру, близкую к 30 млрд долл.», - сказал он.

Ранее Коболев сообщил, что строительство газопроводов «Турецкий поток» в форме двух веток и «Северный поток - 2», активно лоббируемое российским «Газпромом», лишит Украину доходов в объеме порядка 2 млрд долл. в год, а также примерно впятеро снизит стоимость украинской газотранспортной системы.

Президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Украина намерена сохранить и уверенно отстаивать статус государства – ключевого транзитера российского газа в Европу.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб м. По итогам 2016 года компания-оператор газотранспортной системы Украины ожидает, что объем транзита достигнет 80 млрд куб. м. За январь-октябрь 2016 года транзит газа вырос на 20% – до 65,3 млрд куб. м.