"Нафтогаз" ожидает по итогам года 21 миллиард прибыли

10:23, 14 декабря 2016
Энергетика
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По итогам 2015 года «Нафтогаз» получил 25 млрд грн чистого убытка, тогда как в 2014 году чистый убыток компании составил 89,9 млрд грн. 

Фото УНИАН

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитывает получить по итогам 2016 года 21 млрд грн чистой прибыли.

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Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. 

«Порядка 21 млрд грн», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года «Нафтогаз» получил 25 млрд грн чистого убытка, тогда как в 2014 году чистый убыток компании составил 89,9 млрд грн. 

Валовая прибыль «Нафтогаза» по итогам 2015 года составила 12,5 млрд грн против 11 млрд убытка в 2014 году. Компания завершила 2015 год с чистым доходом 112,76 млрд грн, что на 51% больше показателя 2014 года.

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Теги: #Нафтогаз#Коболев