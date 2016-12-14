Коболев рассказал, когда заработает новая компания-оператор украинской ГТС

Оператор газотранспортной системы Украины - компания «Магистральные газопроводы Украины», созданная в рамках реформирования государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», должна полноценно заработать в третьем квартале 2017 года.

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Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава национального энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«План предполагает, что все процессы, включая передачу самой ГТС в управление этой компании, необходимо синхронизировать с завершением Стокгольмского арбитража… В третьем квартале следующего года эта компания должна заработать», - сказал он.

Коболев отметил, что до этого времени должен быть избран наблюдательный совет компании и назначены члены правления.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Кабмин в рамках реформирования государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» принял решение о создании новой компании - оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу «Нафтогаза» из управления Минэнергоугля в управление Министерства экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Разделение «Нафтогаза» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития представляли разные модели функционирования компании.

22 сентября 2016 года Кабмин принял постановление, которым вывел госхолдинг «Нафтогаз Украины» из подчинения Минэкономразвития и переподчинил себе с тем, чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией. Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил план реструктуризации “Нафтогаза Украины”, предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию новым компаниям-операторам деятельности по транспортировке и хранению природного газа.