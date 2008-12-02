Создан «Украинский ядерный форум»

Предприятия атомно-промышленного комплекса Украины решили создать ассоциацию «Украинский ядерный форум».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАЭК «Энергоатом», соответствующее решение было принято сегодня на учредительном собрании ассоциации.

Инициативу НАЭК «Энергоатом» о создании ассоциации единогласно поддержали ряд украинских предприятий – производителей и поставщиков услуг в ядерной отрасли, в частности, «ВостГОК», «Радий» и др.

В ходе собрания участники обсудили учредительные документы, формат основания национального ядерного форума и последующие организационные мероприятия, необходимые для создания ассоциации.

В последующем планируется вступление ассоциации в Европейский ядерный форум.

Справка УНИАН. Ассоциация объединяет на добровольной основе производственные, научно-технические, опытно-конструкторские предприятия любой формы собственности, которые занимаются научными и техническими вопросами функционирования ядерной отрасли.

Аналогичные национальные форумы создаются для поддержки связей между своими членами с целью выработки общей позиции по широкому кругу вопросов, которые стоят перед ядерной отраслью. Также форумы призваны обеспечивать интересы своих участников на европейском рынке интеграции в евроструктуры.