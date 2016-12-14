Нефть после стремительного роста снова вернулась к снижению

Цены на нефть снизились в среду после сообщений о неожиданном росте запасов в США и предположении, что страны ОПЕК могли произвести больше нефти в ноябре, чем ожидалось ранее, потенциально подрывая планы сокращения добычи.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торговались по $55,10 за баррель, на 1,11 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на американскую марку WTI снизились на 1,19 процента до $52,35 за баррель.

Трейдеры связали снижение цен с данными Американского института нефти (API) о росте запасов в США.

По данным API, запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей до 490,1 миллиона за неделю, завершившуюся 9 декабря, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 1,6 миллиона баррелей.

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Рынки также ждут итогов заседания ФРС, прогнозируя повышение ставки, что может поддержать доллар и сделать импорт топлива, стоимость которого оценивается в долларах, дороже для стран-держателей других валют.

По словам нефтяных трейдеров, снижение цен нефти также связано с докладом Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому добыча нефти в странах ближневосточного клуба нефтепроизводителей ОПЕК составила около 34,2 миллиона баррелей в сутки в ноябре, что на 500.000 баррелей в сутки выше официальных данных организации, которые стали рекордными.

По информации агентства, объём глобальных поставок нефти вырос до рекордных 98,2 миллиона баррелей в сутки в ноябре, поскольку добыча в рамках ОПЕК компенсирует снижение в других странах.

В то же время МЭА сообщило, что благодаря стабильному увеличению спроса, запасы нефти на рынках могут снизиться на 600.000 баррелей в сутки в начале 2017 года, если производители будут придерживаться плана о сокращении добычи.