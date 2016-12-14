"Энергоатом" обсудил с французской компанией AREVA расширение сотрудничества

Встреча состоялась 14 декабря во брюссельском представительстве "Энергоатома".

В ходе встречи президент "Энергоатома" Юрий Недашковский отметил, что Энергоатом прилагает максимум усилий для привлечения ведущих международных компаний к участию в собственных закупках.

"Энергоатом, как никто другой заинтересован в привлечении мировых лидеров в области атомной энергетики к проектам компании путем участия в наших тендерах напрямую, без посредников", - подчеркнул руководитель "Энергоатома".

Читайте также"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии более чем на 8%

В свою очередь, коммерческий директор по продажам компании AREVA Маркус Ньюкам выразил заинтересованность в сотрудничестве с Энергоатомом по многим стратегическим проектам, в том числе в сфере повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС.

"Мы имеем все возможности для участия в проектах Энергоатома на конкурсной основе, ведь наша компания имеет достаточно конкурентных преимуществ", - убежден представитель французской компании.

Во время встречи специалисты "Энергоатома" ознакомили французских коллег с особенностями тендерных процедур, внедренных в компании. В частности, было отмечено, что "Энергоатом" стал одним из первых украинских предприятий, которое внедрило в своей деятельности нормы нового антикоррупционного законодательства, а также первым начало использовать систему электронных закупок Prozorro.

Еще в 2014 году компания самостоятельно, в рамках собственной программы борьбы с коррупцией, перевела свою систему закупок в формат электронных торгов.

Также французским партнерам было сообщено, что в рамках реализации Комплексной (сводной) программы повышения безопасности украинских АЭС (КСПБ) "Энергоатом" сотрудничает с ЕБРР и Евратомом, которые предоставили компании кредит на общую сумму 600 млн евро под государственные гарантии.

Закупки за эти средства проводятся в соответствии с "Правилами закупок ЕБРР". Каждый важный шаг закупки согласуется Банком и к этому процессу всегда привлекается консультант-инспектор кредитора - компания Ernst&Young.

В состав группы управления проектом КСПБ в качестве консультанта входит также французский консорциум AJC-EDF, который непосредственно включен в операционную деятельность по проекту. Таким образом дополнительно обеспечивается соблюдение украинской стороной всех процедур ЕБРР, что соответствует лучшим международным практикам.