Президент ОПЕК предложил РФ вступить в картель

Президент Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Шакиб Хелиль высказался за расширение картеля и пригласил в него Россию, Норвегию и Мексику, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По мнению главы ОПЕК, эти нефтедобывающие страны должны "выразить солидарность" с организацией либо путем вхождения в ее состав, либо последовав примеру картеля и сократив добычу "черного золота", чтобы остановить падение цен на мировом нефтяном рынке, сообщает РИА Новости.

ОПЕК считает оптимальными нефтяные цены в интервале 70-90 долларов за баррель. Между тем, за несколько месяцев (с июля этого года) цена на нефть опустилась с рекордных 147 долларов за баррель ниже 50 долларов, вынудив ОПЕК, на долю которой приходится 40% мирового производства "черного золота", сократить добычу сырья.

На экстренном заседании Организации, которое состоялось 24 октября в Вене, картель принял решение о сокращении с 1 ноября добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

29 ноября представители стран ОПЕК провели в Каире еще одно внеочередное заседание, на котором обсудили ситуацию, сложившуюся на мировом нефтяном рынке, однако оставили квоты без изменения. Ожидается, что решение о дальнейшем снижении квот на добычу "черного золота" будет принято на заседании картеля 17 декабря в Алжире.

Доля России в мировой добыче нефти превышает 10%. Страны ОПЕК и Россия суммарно контролируют более 80% всех запасов нефти в мире.