Порошенко надеется, что Стокгольмский арбитраж примет решение в пользу Украины по контрактам с "Газпромом"

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Стокгольмский арбитраж в марте примет решение в пользу Украины по контрактам с российским "Газпромом".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пребывания в городе Чертков Тернопольской области.

"Я ожидаю, что в марте Украина выиграет Стокгольмский арбитраж у "Газпрома", отменит грабительские контракты", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в октябре-декабре в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Спор касался формулы цены на газ, условий оплаты газа, а также условий транзита газа.

Взаимные претензии сторон составляют несколько десятков миллиардов долларов. Как ожидается, Арбитраж Стокгольма примет окончательное решение по газовому спору в первом полугодии 2017 года.