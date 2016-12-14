Российский "Газпром" и австрийская OMV договорились обменяться активами: "Газпром" получит 38,5 процента норвежских активов OMV в обмен на 24,98 процента четвёртого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление австрийской нефтегазовой группы.

"Стороны договорились об обязывающем "основополагающем соглашении" об обмене активами, подписание должно состояться сегодня, сообщила OMV", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сделка будет неденежной, оформление транзакций должно начаться 1 января 2017 года и закончиться в середине будущего года, сообщила австрийская группа.

"OMV оценила прирост своих запасов благодаря сделке в 560 миллионов баррелей нефтяного эквивалента до истечения контрактов в 2039 году", - информирует издание.

Норвежские активы в Северном море, долю в которых получает Газпром, - OMV NORGE - состоят из 32 лицензий, в пяти из которых OMV является оператором. Суточная добыча в течение 9 месяцев 2016 года на них составила 67 тысяч баррелей.