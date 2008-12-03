«Нафтогаз» ”потерял” 5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что из-за снижения курса гривни в октябре-ноябре незапланированные потери компании составили 600 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что ситуация, которая сегодня сложилась с курсом национальной валюты, является одним из факторов, который привел к незапланированным расходам компании. В финансовом плане НАК «Нафтогаз Украины» в качестве расчетной позиции по внешним контрактам был установлен курс гривни на уровне 5,05 грн. за долл.

Кроме того, у компании уменьшились оборотные средства, что привело к задолженности НАК по текущим платежам, в частности, за импортный природный газ.

Снижение оборотных средств, как пояснили в НАК, связано с тем, что из доходов текущего года компания вынуждена была полностью погасить задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) за 2007 год перед поставщиками импортного газа в размере 1,6 млрд. грн. Однако предприятия ТКЭ продолжают накопление задолженности в текущем году. Их долг перед «Нафтогазом» на сегодня составляет 1,2 млрд. грн.

Компания также была вынуждена оплатить долги по НДС за импортированный в Украину в 1-м квартале 2006 года газ в размере около 1,6 млрд. грн.

Таким образом, внеплановые потери компании на протяжении 2008 года составили свыше 5 млрд. грн.

Компания отмечает, что указанная сумма фактически отвечает объему задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по текущим расчетам (с учетом уже перечисленных средств за сентябрь-октябрь текущего года) за импортный природный газ.

Напомним, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

По состоянию на 16.00 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 долл. за тыс. куб. м. В Украину поставляется среднеазиатский газ.