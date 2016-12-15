Кандидат на должность госсекретаря США Тиллерсон ушел с поста главы ExxonMobil

Об этом сообщает пресс-служба ExxonMobil.

«Мы благодарим Рекса за руководство, работу и преданность компании», - отметили в совете директоров.

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Также совет директоров поприветствовал Тиллерсона с его номинированием на должность госсекретаря США.

Отмечается, что совет директоров принял решение назначить на должность Тиллерсона с 1 января 2017 года нынешнего президента корпорации ExxonMobil Даррена Вудса.

Тиллерсон начал работать в ExxonMobil в 1975 году в качестве производственного инженера.

Ранее УНИАН сообщал, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, выбрал на должность секретаря Государственного департамента кандидатуру главного исполнительного директора нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против Российской Федерации и имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.