Ирак намерен увеличить экспорт нефти

Ирак решил увеличить поставки на мировой рынок, сообщает Росбалт со ссылкой на план отгрузки Государственной организации по сбыту нефти Ирака (SOMO).

"Согласно документу, поставки через Басру - основной экспортный порт Ирака - вырастут на 7%, до 3,53 миллиона баррелей в день. План отгрузки датирован 8 декабря и был принят спустя неделю после переговоров стран ОПЕК в Вене, где Ирак согласился снизить добычу на 210 тысяч баррелей в день", - говорится в сообщении.

Основными покупателями новых партий в объеме 390 тысяч баррелей в сутки станут НПЗ Индии и Китая.

Ирак - второй по объемам добычи член ОПЕК после Саудовской Аравии, в ноябре он производил 4,8 миллиона баррелей в день, причем 85% этой нефти отгружал на экспорт. За 4 года добыча в Ираке выросла в 1,5 раза, и власти страны изначально не были настроены ее сокращать, напоминает управляющий директор Manaar Group Джаафар Алтайе.

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В конце октябре иракский министр нефти Джабар аль-Лаиби заявил, что для его страны должно быть сделано исключение, такое же, как для Ливии и Нигерии, поскольку Ирак фактически находится в состоянии войны с "Исламским государством".

Глава SOMO Фалах аль-Амири тогда же заявил, что объемы нефтедобычи - это вопрос национального суверенитета, и ниже 4,7 миллиона баррелей в сутки Ирак снижать производство не будет. На переговорах в Вене Ирак неожиданно уступил, согласившись на квоту в 4,54 миллиона баррелей, но, скорее всего, условия сделки соблюдать не будет, предполагает Алтайе из Manaar Group. По оценке эксперта, которую приводит zerohedge, Ирак будет стремиться удержать своих клиентов в Азии, и в реальности сокращение добычи составит не более 100 тысяч баррелей в день.

Заключенная в Вене сделка ОПЕК, к которой присоединились еще 11 нефтедобывающих стран, по снижению добычи на 1,8 миллиона баррелей в день, является "джентельменским соглашением" - каких-либо обязывающих документов стороны не подписывали.