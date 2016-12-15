Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" на 2016 год

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 14 декабря, утвердил финансовый план национального атомного энергогенерирующего холдинга "Энергоатом" на 2016 год, предполагающего выпуск электроэнергии в объеме 74,2 миллиарда кВт-ч.

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, финплан также предполагает общий объем налоговых выплат в бюджеты всех уровней в размере 8 миллиардов гривень по итогам года. Других подробностей финплана Минэнергоугля не приводит, и в ходе заседания правительства они не обсуждались.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

В январе-ноябре 2016 года госхолдинг увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 8,4% - до 38,342 миллиарда гривень.