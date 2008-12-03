Надбавка к тарифам на электричество в 2009 г - почти 230 млн. грн.
11:31, 03 декабря 2008Энергетика
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Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики предусмотреть в тарифе НАЭК «Энергоатом» на 2009 год целевой надбавки в размере 229,86 млн. грн. на выполнение мероприятий комплексной программы создания ядерно-топливного цикла.
Об этом сказано в постановлении КМУ от 26 ноября №1036, обнародованном на правительственном портале.
Кабмин поручил НАЭК «Энергоатом» обеспечить ежемесячное перечисление равными долями целевой надбавки в Фонд ядерно-топливного цикла. Минтопэнерго поручено обеспечить целевое использование средств Фонда.
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