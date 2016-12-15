Решение суда о взыскании штрафа с "Газпрома" не предполагает отбора российского газа из украинской ГТС - АМКУ

Решение Хозяйственного суда Киева об удовлетворении иска Антимонопольного комитета к российскому газовому монополисту "Газпрому", предполагающего наложение и принудительное взыскание с российской компании штрафа в размере 171 миллиарда гривень за нарушение украинского конкурентного законодательства, не ведет к обязательному отбору газа - как единственного актива "Газпрома" на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета Украины.

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"Если решение Хозяйственного суда города Киева будет сохранено апелляционным судом без изменений (или если апелляционная жалоба не будет подана) и ОАО "Газпром" не заплатит сумму штрафа и пени добровольно, Комитет обратится с заявлением о принудительном исполнении (решения суда - УНИАН) в Государственную исполнительную службу, которая осуществляет принудительное исполнение судебных решений на территории Украины. Вместе с тем, Комитет рассматривает и другие возможные варианты, включая принудительное исполнение своего решения за рубежом, - говорится в заявлении Комитета. - АМКУ подчеркивает, что ни в документах, которые готовились и подавались в суд, ни во время судебных слушаний, никаким другим образом никогда не требовал и не упоминал о возможном аресте и претензиях на транзитный газ, который поставляет ОАО "Газпром" магистральными трубопроводами через территорию Украины европейским потребителям. Антимонопольный комитет также напоминает о том, что АМКУ является независимым органом со специальным статусом. Попытки влияния на его решения и осуществление давления пресекаются согласно украинскому законодательству".

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины к российскому газовому монополисту "Газпрому", предъявленный за нарушение украинского конкурентного законодательства, и обязал "Газпром" выплатить в общей сложности 171 миллиард гривень штрафа и пени по иску. Сумма собственно штрафа составляет 85,966 миллиарда гривень, остальное - пеня и другие финансовые обязательства. Штраф был наложен в январе 2016 года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отмечал, что Украина выполнит все свои обязательства по транзиту российского газа в Европу, несмотря на решение по штрафу.