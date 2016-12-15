НКРЭКУ намерена снизить оптово-рыночную цену на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена в 2017 году снизить оптово-рыночную цену на электроэнергию на 15,2%.

Соответствующая информация содержится на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НКРЭКУ предлагает с 1 января снизить цену 10% - до 1342 гривни за 1 МВт-час с действующей цены 1490 за 1 МВт-час. Кроме того, с 1 апреля предполагается еще одно снижение - на 5,8%, до 1264 гривни за 1 МВт-час, что в целом снизит действующую цену в 2017 году 15,2%. При этом, в 3 и 4 квартале цена останется на уровне 1264 гривень за 1 МВт-час.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что в 2017 году регулятор планирует перевести половину электрических распределительных сетей Украины на стимулирующую систему тарифообразования со снижением тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

По его словам, снижение тарифов для промпотребителей и без повышения тарифов для бытовых потребителей удастся достичь, в частности, за счет более оптимальной структуры генерации электроэнергии, нежели в 2016 году, постепенной ликвидации перекрестного субсидирования.