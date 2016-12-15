Энергоатом привлекает ведущих мировых производителей для участия в тендерах компании

"Это даст нам возможность выбрать лучшее техническое и экономическое предложение, повысит конкуренцию", ‒ заявил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, открывая конференцию «Энергоатом: Прозрачные закупки». Организованная НАЭК «Энергоатом» конференция с участием мировых лидеров - производителей оборудования для АЭС состоялась в Брюссельском пресс-клубе 14 декабря.

Ю. Недашковский подчеркнул, что Энергоатом прилагает максимальные усилия для предотвращения и противодействия коррупции, устранения предпосылок для ее возникновения во всех сферах своей деятельности, но в первую очередь это касается закупочных процедур.

«Наше предприятие стало одним из первых, которое ввело в своей деятельности нормы антикоррупционного законодательства. В 2014 году Компания самостоятельно, в рамках собственной программы борьбы с коррупцией, перевела свою систему закупок в формат электронных торгов. Энергоатом стал первой государственной компанией Украины, которая привлекла к сотрудничеству Transparency International в Украине ‒ международную общественную организацию по борьбе с коррупцией», ‒ сообщил президент Энергоатома.

Кроме того, он подчеркнул, что комплексный анализ эффективности системы закупок Энергоатома и оценку ее прозрачности провела международная консалтинговая фирма ЧАО «КПМГ Аудит».

Подводя итоги, Ю. Недашковский отметил, что изменения, которые произошли в украинском обществе и в Энергоатоме позволяют всем потенциальным партнерам беспрепятственно участвовать в тендерных закупках: «Уже достаточно заложено правовых и организационных основ для нашего плодотворного взаимовыгодного сотрудничества. И совместными усилиями, вместе с Вами, мы достигнем блестящих успехов».

Справка. Энергоатом ‒ первая государственная компания, которая присоединились к использованию системы ProZorro. С июля по сентябрь 2015 года происходило установление системы - в этот период все подразделения Компании уже осуществили первые реальные закупки и начали использование системы в своей ежедневной деятельности. С начала использования электронных закупок свои услуги предложили более 80% новых контрагентов, что способствовало созданию здоровой конкуренции среди поставщиков в атомной отрасли.

Напомним, что в декабре 2015 года был принят Закон «О публичных закупках». Теперь ProZorro становится обязательным для осуществления государственных закупок. С апреля 2016 года, в обязательном порядке, на систему перешли министерства, ведомства, крупные государственные компании и другие.

ProZorrо ‒ это электронная система взаимодействия государственного заказчика товаров и услуг и поставщика. Она создана волонтерами на собственные средства и направлена ​​на преодоление коррупции в системе государственных закупок. ProZorro помогает сделать государственные тендеры доступными для любого бизнеса. Все закупки, проводимые в системе, можно проследить в режиме реального времени. А для участия не нужно собирать множество бумажных документов - необходимые материалы подает только компания-победитель. Все условия закупок открыты и любой желающий может зайти на портал и посмотреть, как происходят закупки.

Просмотреть список запланированных, действующих и завершенных процедур закупок в системе ProZorro можно на сайте Энергоатома по ссылке: http://www.energoatom.kiev.ua/ru/zakupki/prozoro/