Нефть ОПЕК подешевела до 41,6 долл. за баррель
13:31, 03 декабря 2008Энергетика
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Самое низкое значение с 2005 г
Цена нефтяной корзины ОПЕК во вторник снизилась более чем на 3,6 доллара - до 41,6 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».
По состоянию на 2 декабря цена нефтяной корзины составила 41,6 доллара за баррель против 45,26 доллара в пятницу.
Цена нефти ОПЕК упала на 8% - до самого низкого своего значения с середины февраля 2005 г., когда цена корзины была 41,44 долл./барр.
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