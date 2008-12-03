Нефть ОПЕК подешевела до 41,6 долл. за баррель

Цена нефтяной корзины ОПЕК во вторник снизилась более чем на 3,6 доллара - до 41,6 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».

По состоянию на 2 декабря цена нефтяной корзины составила 41,6 доллара за баррель против 45,26 доллара в пятницу.

Цена нефти ОПЕК упала на 8% - до самого низкого своего значения с середины февраля 2005 г., когда цена корзины была 41,44 долл./барр.