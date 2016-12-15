Коболев заявил, что Украина до конца зимы не будет закупать газ у России

Национальный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» до марта 2017 года не планирует закупать газ у России, об этом сказал на брифинге глава компании Андрей Коболев.

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"Скорее всего, до конца зимы не будем покупать газ в России", - сказал он.

Коболев отметил, что в случае подписания дополнительного соглашения с поставщиком российского газа «Газпромом», «Нафтогаз» сможет в будущем рассматривать вопрос покупки голубого топлива у России.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря после трехсторонних газовых переговоров председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия не смогли достичь договоренностей по так называемому "зимнему газовому пакету".

Справка УНИАН. Украины впервые применила практику подписания трехсторонних протоколов о поставках газа в 2014 году в связи с отказом выполнять условия контракта по поставке топлива от 2009 года и обжалованием условий этого контракта в Арбитражном суде Стокгольма.

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Особенностью таких протоколов является то, что подписывается он тремя сторонами - Украиной, Россией и Европейской комиссией. В документе оговариваются сроки, объемы поставок газа, а также его цена на весь период действия документа. Исходя из устоявшейся практики, действие протокола ограничивается окончанием отопительного сезона - 31 марта.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

Также, по данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 млрд куб. м газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.